Matteo Bassetti derubato a Milano | Città piena di delinquenza e di brutta gente

Un uomo riferisce di essere stato derubato a Milano mentre tornava a Genova. La sua auto è stata scassinata e sono state rubate due valigie contenenti vestiti e scarpe. La vittima descrive la città come piena di delinquenza e persone poco affidabili. L’incidente è avvenuto recentemente, e lui ha condiviso l’esperienza sui social.

Il famoso virologo è stato a cena in un ristorante di Porta Venezia. Poi ha scoperto il furto “Siamo a Milano e stiamo rientrando a Genova. Abbiamo trovato la macchina scassinata. Ci hanno rubato due valigie con dei vestiti e un paio di scarpe. Questa è Milano nel 2026”. Si sfoga su Instagram Matteo Bassetti, noto virologo e direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova. Racconta di una serata passata in un ristorante del centro, in viale Majno (zona Porta Venezia), poi conclusa con la scoperta del furto. “Probabilmente hanno usato un telecomando che ha aperto l’auto”, spiega. Nel video non risparmia critiche al capoluogo lombardo e chi lo amministra: “Fate attenzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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