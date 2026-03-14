Domani sera su Rete 4 andrà in onda una nuova puntata di La Promessa alle 19:40. La puntata si concentrerà sul matrimonio segreto tra Catalina e Adriano e vedrà il ritorno minaccioso della Marchesa Cruz, che rivolgerà una minaccia a Manuel. La narrazione si svilupperà attraverso questi eventi, senza approfondimenti o deduzioni ulteriori.

Domani, sabato 14 marzo 2026 alle 19:40, Rete 4 trasmetterà la nuova puntata de La Promessa, dove il matrimonio segreto tra Catalina e Adriano si intreccia con il ritorno minaccioso della Marchesa Cruz. Mentre il palazzo dei marchesi di Luján festeggia l’unione proibita, Manuel riceve una lettera che mette a rischio il suo sogno aeronautico. La storia si svolge nei dintorni di Cordova, mescolando nuziale e ombre del passato in un equilibrio precario. L’evento centrale riguarda l’unione di due personaggi principali che hanno superato ostacoli enormi per arrivare al giorno delle nozze. Tuttavia, questa felicità è offuscata da una lettera misteriosa inviata dalla Marchesa Cruz, attualmente detenuta in carcere per l’omicidio di Jana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matrimonio segreto: la Marchesa Cruz minaccia Manuel

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