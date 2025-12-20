La Promessa anticipazioni 21 dicembre | Jana muore Manuel esplode di rabbia e Burdina arresta Cruz

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la morte di Jana sconvolge La Promessa, Manuel affronta Cruz con odio, Burdina è certo della sua colpevolezza La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra rifiuta la proposta di Cruz, non si accollerà le sue colpe. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana è sospesa tra la vita e la morte e la sua sorte tiene tutti col fiato sospeso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

