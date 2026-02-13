Sassuolo senza Matic squalificato: ecco i possibili sostituti contro l'Udinese A Udine, il serbo salta la sua prima partita in stagione a causa della squalifica, lasciando spazio a diverse opzioni a centrocampo. Lipani, infatti, si prende il posto in pole position per una maglia da titolare, puntando a sfruttare l’occasione per mettersi in mostra.

Sarà un Sassuolo un po’ diverso quello che domenica farà visita all’Udinese. Un’assenza pesante e la studiata volontà di testare le ultime novità del mercato invernale spingono Grosso a riflessioni importanti. Anche perché la classifica, +11 sul terz’ultimo posto, non presenta criticità e impellenze. Forse è il momento buono per sperimentare, o quantomeno verificare la possibilità di allargare le rotazioni. La prima novità è obbligata. Nemanja Matic, il braccio pensante di Grosso in campo, ha incassato due giornate di squalifica dopo il rosso con l’Inter. Il serbo finora le aveva giocate tutte, accumulando oltre duemila minuti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

