Conte Partita decisiva col Copenhagen bisogna vincere

Il tecnico del Napoli, Conte, ha sottolineato l'importanza della sfida contro il Copenhagen, definendola una partita decisiva. In un contesto di difficoltà, l’obiettivo è ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. Entrambe le squadre si preparano a un incontro cruciale, in cui il risultato sarà determinante per il prosieguo della competizione.

"Siamo in difficoltà, ma io devo pensare a trovare le soluzioni", dice il tecnico del Napoli COPENHAGEN (DANIMARCA) - "Queste sono partite importanti, decisive, domani sia noi che loro dovremo cercare la vittoria, perché un altro risultato non sarebbe positivo". Così il tecnico del Napoli, Antonio Conte, alla vigilia del match di domani in casa del Copenhagen e valido per la Champions League. L'allenatore dei campioni d'Italia, prova a scherzare sugli infortuni, spiega di aver portato "medicine per tutti", ma poi ai microfoni di Sky Sport affronta seriamente la questione dell'emergenza con cui da ormai da tante settimane fa i conti il suo Napoli. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Conte "Partita decisiva, col Copenhagen bisogna vincere" Leggi anche: “Partita decisiva ma il Qarabag è la squadra rivelazione. Sarebbe bello vincere per Maradona”: Conte parla alla vigilia della Champions Leggi anche: Conte nel pre partita di Napoli Eintracht: «Partita decisiva, il Napoli deve iniziare a dare fastidio in Europa» Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Conte: "A Copenaghen partita decisiva: chiaro che siamo in difficoltà, ci serve un'impresa" - Alla vigilia del match di Champions contro il Copenaghen, Antonio Conte non usa giri di parole: "Dobbiamo fare l'impresa tutti assieme: qualsiasi altro risultato ... msn.com

TORNA AL GOL LOBOTKA E FIRMA LA VITTORIA DEL NAPOLI La squadra di Antonio Conte sblocca il match subito e poi controlla la partita: tre punti importanti per rimanere in scia all’Inter - facebook.com facebook

DAZN - #InterNapoli vista da bordocampo: le reazioni di #Conte e #Chivu agli episodi chiave della partita x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.