Scritte deliranti e minacce a Giorgia Meloni nel centro di Massa E FdI accusa la sinistra radicale

A Massa, nel centro storico, si sono verificate scritte offensive e minacce rivolte a Giorgia Meloni, attribuite a gruppi legati alla sinistra radicale. L’episodio, avvenuto nel corso della notte, ha suscitato reazioni e condanne da parte di FdI, che ha denunciato un atto vandalico e intimidatorio. La vicenda evidenzia le tensioni politiche e il clima di insicurezza che si è manifestato nella zona.

Massa, 18 gennaio 2026 – La ”notte brava“ dei teppisti ha tracciato un percorso delirante nel centro storico di Massa, punteggiato di scritte nere farneticanti che prendono di mira anche la presidente del consiglio Giorgia Meloni. Reazione indignata di Fratelli d’Italia che, attraverso il presidente provinciale Marco Guidi, chiede l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia”. Annuncia un esposto e chiede un esame delle telecamere per identificare i vandali anche l’ex deputata Martina Nardi: hanno imbrattato i pannelli con la mostra fotografica fatta per abbellire il cantiere edile nel palazzo che sta ristrutturando davanti al municipio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scritte deliranti e minacce a Giorgia Meloni nel centro di Massa. E FdI accusa la “sinistra radicale” Leggi anche: Insulti e minacce a Giorgia Meloni a Massa, scritte anarchiche nel centro storico Leggi anche: Fiumicino, scritte offensive a Giorgia Meloni al posto del banchetto di FdI La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Scritte deliranti e minacce a Giorgia Meloni nel centro di Massa. E FdI accusa la “sinistra radicale”. Scritte deliranti e minacce a Giorgia Meloni nel centro di Massa. E FdI accusa la “sinistra radicale” - Annunciato un esposto e chiede un esame delle telecamere per identificare i vandali anche da parte dell’ex deputata Martina Nardi ... lanazione.it

Minacce alla premier, le scritte risalgono tutte allo stesso periodo - Il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli ha denunciato la presenza di nuove scritte minatorie contro la premier apparse a Pietrasanta, ma fonti investigative le riconducono tutte al periodo ... noitv.it

Scritte sessiste contro Giorgia Meloni, FdI accusa: “Clima d’odio fuori controllo” - Dopo la minaccia armata di dicembre, Fratelli d’Italia parla di escalation d’odio politico e chiede condanna unanime. msn.com

Hey, ci siamo pettinati !!! Il nuovo show 2026: tutte le vostre hits preferite trasformate in punkrock con nuova elettronica. NUOVI mashup assurdi, trasformazioni deliranti, tutto quello che nessuno osa fare, ma più potente, come - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.