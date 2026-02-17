Sovrattassa su colossi fossili l’Onu chiede a chi inquina di pagare i danni

L’ONU propone di imporre una sovrattassa ai grandi produttori di energia fossile, accusandoli di aver causato danni ambientali e di doverli risarcire. La proposta, arrivata nelle riunioni di gennaio, punta a far pagare di più chi inquina di più, con l’obiettivo di finanziare progetti di recupero e tutela dell’ambiente. Nei dettagli, si pensa a una tassa extra sui profitti delle compagnie petrolifere e del carbone, per raccogliere fondi utili a riparare i danni provocati ai territori e alle comunità più colpite.

Il 2026 è iniziato da poco, ma nelle stanze delle Nazioni Unite circola già una proposta che potrebbe fare la differenza per i risarcimenti dei danni ambientali. L'idea è quella di introdurre un meccanismo fiscale che colleghi direttamente i profitti delle grandi aziende dei combustibili fossili ai danni provocati dal cambiamento climatico. In poche parole: chi inquina paga. È una base presente in molte normative ambientali nazionali, ma spesso poco applicata su scala globale. Se le Nazioni Unite dovessero arrivare a concordare queste nuove forme fiscali, le aziende produttrici di combustibili fossili potrebbero essere costrette a pagare il prezzo dei danni causati al clima.