Masini incanta 300 fan I ’Petali’ come San Siro

Durante un concerto, un artista ha emozionato 300 fan con un’esibizione di dieci minuti, paragonabili alle serate musicali di San Siro o Campovolo. A sorpresa, ha intonato alcuni brani, regalando momenti intensi e coinvolgenti ai presenti. La performance ha lasciato il pubblico senza parole, creando un’atmosfera di grande entusiasmo tra i spettatori presenti.

Dieci minuti degni di quelle notti di musica a San Siro o al Campovolo: cantando a sorpresa gli storici brani "T’innamorerai" e "L’uomo volante", Marco Masini ieri sera ha trasformato l’ingresso del centro commerciale " I Petali " in un teatro di quelli abituati a ospitare i concerti a una sola e potente voce. Un momento di totale coinvolgimento, con strofe immortali della musica nostrana. In occasione del firmacopie, infatti, quasi 300 persone si sono riversate al centro commerciale per accogliere il cantautore fiorentino. Masini è arrivato scendendo dall’ascensore alle 18.15, e dopo un’intervista sul palco sull’ultimo Sanremo (quinto posto insieme a Fedez con "Male necessario"), sul nuovo album " Perfetto imperfetto " e sul suo momento di carriera, a sorpresa ha regalato ai presenti due delle canzoni più iconiche del suo repertorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Masini incanta 300 fan. I ’Petali’ come San Siro Articoli correlati Fabrizio Moro infiamma Reggio Emilia: 300 fan in delirio ai Petali.Fabrizio Moro Conquista Reggio Emilia: Un Bagno di Folla ai Petali Reggio Emilia si è colorata di musica e di entusiasmo il 21 febbraio 2026,... Masini a Reggio: firma il nuovo disco ai PetaliMarco Masini scenderà dal palcoscenico di Sanremo per incontrare i suoi sostenitori a Reggio Emilia. Fedez e Marco Masini cantano Male necessario - Domenica In Speciale Sanremo 2026