Fabrizio Moro infiamma Reggio Emilia | 300 fan in delirio ai Petali

Fabrizio Moro ha acceso l’atmosfera a Reggio Emilia, dove circa 300 fan si sono radunati ai Petali per ascoltarlo dal vivo. La serata si è riempita di energia e emozioni, con il pubblico che ha cantato a squarciagola le sue canzoni più famose. L’artista romano ha regalato momenti intensi, coinvolgendo gli spettatori in un concerto carico di passione. La serata si è conclusa con applausi scroscianti e un pubblico soddisfatto.

Fabrizio Moro Conquista Reggio Emilia: Un Bagno di Folla ai Petali. Reggio Emilia si è colorata di musica e di entusiasmo il 21 febbraio 2026, accogliendo con un'ondata di affetto Fabrizio Moro, il cantautore romano due volte vincitore del Festival di Sanremo. Centinaia di fan hanno gremito il centro commerciale "I Petali" per un evento di firma copie del suo ultimo album, "Non ho paura di niente", testimoniando il solido legame tra l'artista e il suo pubblico. Un'Attesa Emozionante e un'Accoglienza Trionfale. L'attesa per l'arrivo di Moro si è fatta sentire già dalle 16:45, con i primi fan schierati in fila, pronti a immergersi in un'esperienza che univa l'emozione dell'incontro con l'idolo alla possibilità di portare a casa una copia autografata dell'album.