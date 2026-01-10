Due uomini morti in strada per il freddo in pochi giorni a Milano
Negli ultimi giorni a Milano, due uomini senza dimora hanno perso la vita a causa delle temperature estremamente basse. Questi tragici eventi evidenziano la difficile condizione di chi vive in strada durante i periodi di freddo intenso, richiamando l’attenzione sull’importanza di interventi di assistenza e tutela per le persone più vulnerabili.
Due uomini morti a Milano, in pochi giorni. Entrambi senza dimora, vittime del gelo che in questi giorni si è abbattuto con temperature rigide sulla città.Dopo il decesso di Andrea Colombo, 34enne stroncato dall'ipotermia dopo essere stato soccorso lunedì mattina all'alba, al capolinea della M3. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
