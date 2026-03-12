Lo spazio come esperienza e mistero | rivivere dentro Mark Rothko

A Firenze, il 12 marzo, si è tenuta una mostra dedicata a Mark Rothko, uno dei pittori più influenti del XX secolo. L'esposizione si concentra sull'esperienza e il mistero delle sue opere, invitando i visitatori a rivivere il senso di profondità e introspezione che le caratterizza. La rassegna presenta una selezione significativa di lavori dell'artista, esposta in modo da favorire una fruizione immersiva.

Firenze, 12 mar. (askanews) – Il lavoro di Mark Rothko, uno dei più importanti pittori del secondo Novecento, è una forma di esperienza dello spazio, un percorso che diventa necessariamente filosofico, nel momento in cui ci si avvicina, ma è una filosofia della presenza, del modo in cui possiamo immaginare la nostra posizione di fronte e dentro l'arte. Palazzo Strozzi dedica all'artista una retrospettiva importante, profonda, che restituisce una lettura credibile della portata dell'opera dell'artista nato in Russia nel 1903 e diventato, negli Stati Uniti, uno dei grandi interpreti dell'astrazione. La mostra è intitolata "Rothko a Firenze" ed è curata da Elena Geuna insieme a Christopher Rothko, figlio di Mark.