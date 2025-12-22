Fullkrug vicinissimo al Milan | emergono nuovi dettagli su formula riscatto e contratto mentre resta da sciogliere il nodo
Fullkrug sempre più vicino al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre il passaggio decisivo resta questo L’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali. Come riportato da Matteo Moretto, l’accordo con il West Ham è stato definito su condizioni particolarmente vantaggiose per il Milan, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Fullkrug Milan: accelerata nelle ultime ore, tedesco ormai vicinissimo! Formula, visite mediche ed esordio in rossonero, stilato il piano completo
Leggi anche: Milan, l’attacco resta un nodo: Füllkrug è il nome caldo per gennaio
Fullkrug sempre più vicino al Milan: cifre e dettagli dell'operazione con il West Ham - Il Milan è prossimo a regalare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo di questo calciomercato invernale. milannews.it
Mercato Milan, l'affare Fullkrug vicino alla sua conclusione - Dalla Germania sono sicuri: mancano solo le visite mediche Il calciomercato del Milan si accende con una notizia di rilievo: N ... milannews24.com
Calciomercato di gennaio, il punto sulle big di serie A: Fullkrug per il Milan, Inter e Juve occhio ai rinnovi, al Napoli piace Mainoo - Le grandi del nostro campionato provano a rinforzarsi ma devono anche lavorare a rinnovi pesanti, come Maignan e Vlahovic. corriere.it
Dopo l'affare Füllkrug, è in arrivo anche Andrej Kostic! Il talento classe 2007 del Partizan è vicinissimo per circa 5 milioni. Esperienza e futuro: l'attacco rossonero cambia volto! https://www.milannews24.com/mercato-milan-fullkrug-kostic-ultime/ #Se - facebook.com facebook
Accelerata nelle ultime ore per #Fullkrug Quando verrà chiuso il colpo del #Milan x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.