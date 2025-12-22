Fullkrug sempre più vicino al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre il passaggio decisivo resta questo L’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali. Come riportato da Matteo Moretto, l’accordo con il West Ham è stato definito su condizioni particolarmente vantaggiose per il Milan, che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fullkrug vicinissimo al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre resta da sciogliere il nodo

