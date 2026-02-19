Aversa consiglio su emergenza rifiuti in città | resta nodo scadenza contratto a maggio
Aversa vive una crisi dei rifiuti a causa della scadenza del contratto con la ditta incaricata a maggio. In aula, cittadini, sindacalisti e operatori della nettezza urbana si sono riuniti per discutere il problema. La situazione si aggrava con i rifiuti accumulati nelle strade, alimentando preoccupazioni tra i residenti. La mancanza di un accordo immediato rischia di peggiorare ulteriormente la già difficile gestione dei rifiuti. La città aspetta risposte chiare per risolvere il problema prima della fine del contratto.
Aula consiliare gremita ad Aversa per la seduta dedicata all’emergenza rifiuti. Ieri pomeriggio cittadini, sindacalisti e operatori della nettezza urbana hanno seguito il dibattito sulla situazione dell’igiene urbana, un servizio che da settimane procede a singhiozzo. Assenti i rappresentanti della Tekra e della Risam. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Aversa, raccolta rifiuti a singhiozzo: convocato consiglio straordinario, ma è polemica sull’orarioAversa, cumuli di rifiuti si accumulano da giorni sul ciglio della strada e davanti alle abitazioni, mentre i cassonetti trasbordano di sacchetti, a causa di una raccolta che procede a singhiozzo.
