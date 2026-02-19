Aversa vive una crisi dei rifiuti a causa della scadenza del contratto con la ditta incaricata a maggio. In aula, cittadini, sindacalisti e operatori della nettezza urbana si sono riuniti per discutere il problema. La situazione si aggrava con i rifiuti accumulati nelle strade, alimentando preoccupazioni tra i residenti. La mancanza di un accordo immediato rischia di peggiorare ulteriormente la già difficile gestione dei rifiuti. La città aspetta risposte chiare per risolvere il problema prima della fine del contratto.

Aula consiliare gremita ad Aversa per la seduta dedicata all’emergenza rifiuti. Ieri pomeriggio cittadini, sindacalisti e operatori della nettezza urbana hanno seguito il dibattito sulla situazione dell’igiene urbana, un servizio che da settimane procede a singhiozzo. Assenti i rappresentanti della Tekra e della Risam. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, consiglio su emergenza rifiuti in città: resta nodo scadenza contratto a maggio

Leggi anche: Fullkrug vicinissimo al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre resta da sciogliere il nodo

Aversa, raccolta rifiuti a singhiozzo: convocato consiglio straordinario, ma è polemica sull’orarioAversa, cumuli di rifiuti si accumulano da giorni sul ciglio della strada e davanti alle abitazioni, mentre i cassonetti trasbordano di sacchetti, a causa di una raccolta che procede a singhiozzo.

Aversa, consiglio su emergenza rifiuti in città: resta nodo scadenza contratto a maggio

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.