Rigore a Vergara Cornet Marelli critica la decisione | Contatto insufficiente per un calcio di rigore

Durante la partita tra Genoa e Napoli, i tifosi hanno assistito a un rigore assegnato a Vergara-Cornet, che ha acceso le polemiche. Marelli ha criticato duramente la decisione, definendo il contatto come insufficiente per concedere un calcio di rigore. Nel commento di moviola trasmesso su DAZN, si sono analizzati due episodi chiave che hanno inciso sull’esito finale della partita, conclusa 2-3 a favore del Napoli.

Nel commento di moviola trasmesso su DAZN vengono analizzati due episodi chiave che hanno influenzato l’esito di Genoa-Napoli 2-3, con una focalizzazione particolare sulle decisioni arbitrali e sulle valutazioni post-episodio. L’osservazione mira a chiarire cosa sia stato visto, cosa sia stato sanzionato e dove la valutazione possa aprire dibattito tra pubblico e addetti ai lavori. La disamina si concentra su due momenti controversi che hanno acceso la discussione, con riferimenti alle conseguenze delle scelte arbitrali e all’interpretazione della moviola. primo episodio al 30° vede coinvolto Vitinha in contatto con il portiere del Napoli. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Marelli ha spiegato che il contatto in area tra Vergara e Cornet era troppo leggero per essere considerato un fallo da rigore.

