Rigore Cornet Vergara Marelli fa infuriare i tifosi bianconeri | Rigore eccessivo Contatto troppo leggero – VIDEO

Durante la partita di ieri, Marelli ha criticato la decisione di assegnare un rigore a favore della Juventus. L’ex arbitro ha detto che il contatto tra Cornet e Vergara era troppo leggero per giustificare la massima punizione. La sua opinione ha scatenato le proteste dei tifosi bianconeri, che si sono sentiti ingiustamente penalizzati.

Rigore Cornet Vergara, l’analisi di Marelli fa infuriare i tifosi della Juventus visto che il contatto è giudicato eccessivo per dare il rigore. Il rocambolesco post-partita di Marassi non accenna a spegnersi, alimentato da analisi tecniche che mettono in discussione l’operato arbitrale di Davide Massa. Al centro del dibattito c’è la gestione dei momenti chiave di Genoa-Napoli, con particolare attenzione alla decisione che ha deciso il match nei minuti di recupero. L’ex arbitro Luca Marelli, intervenuto su DAZN, ha analizzato con estrema severità il rigore assegnato dopo il contatto fa Cornet e Vergara, definendolo un errore di valutazione corretto erroneamente dal VAR. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Marelli ha spiegato che il contatto in area tra Vergara e Cornet era troppo leggero per essere considerato un fallo da rigore.

Durante la partita tra Genoa e Napoli, i tifosi hanno assistito a un rigore assegnato a Vergara-Cornet, che ha acceso le polemiche.

