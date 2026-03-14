Marco Travaglio accusa Ursula von der Leyen | Tangenti su vaccini e armi Ue Lo sconcerto di Calenda | Ecco la propaganda di Putin – Il video

Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ha accusato oggi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, di aver ricevuto tangenti legate all’industria delle armi e ai vaccini. La dichiarazione è stata accompagnata dalla diffusione di un video che ha suscitato reazioni, tra cui quella di Calenda, che ha definito le affermazioni come propaganda di Putin.

Il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha accusato oggi la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di aver intascato tangenti dall’industria delle armi. L’accusa, pesantissima e senza prove, è stata sganciata da Travaglio nel corso di un intervento a un dibattito quando il discorso ha virato sul piano ReArm Europe lanciato dall’Ue dopo l’invasione russa dell’Ucraina. «La decisione di investire 800 miliardi di euro in comprare armi da parte della signora von der Leyen e da quelli che le pagano le tangenti. Probabilmente lo scopriremo fra qualche anno e non credo che sia nemmeno l’unica, lei è passata dai vaccini al riarmo, è proprio una specie di salvadanaio». 🔗 Leggi su Open.online

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