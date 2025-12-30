Democrazia Sovrana Popolare sulla riorganizzazione della Pet dell' Asl sud est

Il movimento Democrazia Sovrana Popolare ha commentato la recente riorganizzazione della Pet presso l'Asl Sud Est, avvenuta ad Arezzo il 30 dicembre 2025. La nota evidenzia l'importanza di un processo trasparente e condiviso, sottolineando l'impegno verso un sistema sanitario più efficiente e accessibile. La posizione si inserisce nel contesto di un confronto aperto sulle politiche di riorganizzazione delle strutture sanitarie locali.

Arezzo, 30 dicembre 2025 – Democrazia Sovrana Popolare sulla riorganizzazione della Pet dell' Asl sud est. «In linea con ciò che accade in parlamento, ecco che compare sotto i giorni di festa una preoccupante informativa dell'ASL Sud Est sulla riorganizzazione delle Postazioni Emergenza Territoriale ( PET 118) ad Arezzo e nel Valdarno, con ripercussioni sulla Valdichiana, che getta un'ombra sul futuro della sanità territoriale. Ancor più grave è la sorpresa palese della classe politica di fronte a misure di austerità ormai prevedibili e scontate, soprattutto se confrontate con le decisioni prese a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Democrazia Sovrana Popolare sulla riorganizzazione della Pet dell'Asl sud est Leggi anche: Pronto soccorso di Arezzo, nuova riorganizzazione in arrivo: l’Asl Toscana sud est punta a migliorare accessi e assistenza Leggi anche: Democrazia Sovrana e Popolare, Marco Del Deo nuovo coordinatore provinciale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Democrazia Sovrana Popolare sulla riorganizzazione della Pet dell'Asl sud est - «La riorganizzazione delle Postazioni Emergenza Territoriale ad Arezzo e nel Valdarno, con ripercussioni sulla Valdichiana, getta un'ombra sul futuro della sanità territoriale» ... msn.com

