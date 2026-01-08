Democrazia sovrana popolare presenta la mozione No al Mercosur per difendere l' agricoltura italiana
Democrazia sovrana popolare ha presentato la mozione
L’identità dei produttori italiani e delle nostre terre, comprese quelle siciliane, è oggi a rischio, secondo Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Dsp (Democrazia sovrana popolare). L'Unione Europea, spiega Rizzo, prevede un taglio del 20% alla Politica agricola comune a partire dal 2027, un. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
