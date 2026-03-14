Un cantante italiano ha raccontato di aver saldato la promessa di salire sul palco una settimana dopo la morte di sua madre, esibendosi come previsto. Ha spiegato di aver trovato nuova energia grazie ai giovani, confrontandosi con artisti più giovani come Sayf a Sanremo, considerandoli come compagni di gioco. Inoltre, ha citato i ventenni di oggi come insegnanti e ha fatto riferimento a eventi chiamati «Festini bilaterali».

Questa intervista a Marco Masini è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026. Com’è nata l’idea di abbinare questi due opposti? «Con Daniele Coro e altri due autori avevamo scritto il brano Perfetto che parla di perfezione in toni un po’ sarcastici. Ha presente quei momenti in cui la vita sembra che ti prenda in giro, perché le cose vanno in direzione opposta – anche se non necessariamente male – rispetto alle tue previsioni e ai tuoi programmi? Poi, durante la scrittura delle altre canzoni, ci siamo resi conto che veniva fuori una sorta di misto tra storie che avevano una logica, una perfezione anche a livello emotivo, e altre che erano emotivamente imperfette. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marco Masini: «Una settimana dopo che è morta mia madre ero già su un palco a suonare: glielo avevo promesso. Sono rinato grazie ai giovani: trovarsi in competizione a Sanremo accanto a uno come Sayf, che potrebbe essere mio figlio è come giocare in campionato con dei 21enni e fare pure gol»

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