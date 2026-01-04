Una ex showgirl che potrebbe essere mia mamma o anche mia nonna va a dire in giro che sono antipatica e inguardabile | l’ex velina Shaila Gatta furibonda

Shaila Gatta, ex Velina e participante al “Grande Fratello”, ha recentemente espresso il suo disappunto su TikTok riguardo alle voci infondate che circolano su di lei, attribuite a una donna dello spettacolo. La showgirl ha chiarito di essere stanca di essere ingiustamente descritta come antipatica e inguardabile, sottolineando la volontà di affrontare le dicerie con sincerità e rispetto.

L’ex Velina e concorrente del “Grande Fratello” non ci sta. Shaila Gatta si è sfogata su TikTok perché stufa di subire le dicerie che metterebbe in giro una donna dello spettacolo, non meglio identificata. La ballerina furibonda ha spiegato ai fan cosa è esattamente successo. Il racconto inizia così: “ Una ex showgirl che potrebbe essere mia mamma o anche mia nonna, in un contesto lavorativo, dal nulla ha detto: ‘Shaila Gatta a me sta proprio antipatica‘. Poi sono venuta a sapere che non era la prima volta che raccontava questa cosa”. Ed ancora: “Peccato perché l’ho conosciuta, ho condiviso un po’ di tempo insieme ed era molto carina nei miei riguardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Una ex showgirl che potrebbe essere mia mamma o anche mia nonna, va a dire in giro che sono antipatica e inguardabile”: l’ex velina Shaila Gatta furibonda Leggi anche: Shaila Gatta si sfoga: “Una showgirl che potrebbe essere mia nonna ha detto che sono antipatica e inguardabile” Leggi anche: “Sono disgustata. Mia suocera e mia cognata hanno organizzato a mia insaputa il compleanno di mio figlio, con persone che lui non conosceva”: lo sfogo di una mamma è virale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Shaila Gatta si sfoga: Una showgirl che potrebbe essere mia nonna ha detto che sono antipatica e inguardabile; Grande Fratello, Shaila Gatta rompe il silenzio: lo sfogo social e l’ombra di una ex soubrette; Shaila Gatta su una collega: Potrebbe essere mia nonna, sparla di me, è falsa e rosicona; BigMama zittisce chi le dice ora sei bella: Lo sono sempre stata. “Una ex showgirl che potrebbe essere mia mamma o anche mia nonna, va a dire in giro che sono antipatica e inguardabile”: l’ex velina Shaila Gatta furibonda - L'ex Velina si sfoga su TikTok contro una donna dello spettacolo che la criticherebbe alle spalle dopo essere stata gentile di persona ... ilfattoquotidiano.it

Shaila Gatta si sfoga: “Una showgirl che potrebbe essere mia nonna ha detto che sono antipatica e inguardabile” - Non si può guardare": è questa la frase che una showgirl avrebbe detto riferendosi a Shaila Gatta e che è giunta ... fanpage.it

Grande Fratello, Shaila Gatta e lo sfogo social: “Mi hanno raccontato che sto proprio antipatica a un’ex soubrette. Potrebbe essere mia mamma o mia nonna…” - Grande Fratello, Shaila Gatta e lo sfogo social: “Mi hanno raccontato che sto proprio antipatica a un’ex soubrette. isaechia.it

Leggo. . La presenza di #BelenRodriguez al Festival di #Sanremo2026 potrebbe essere una delle sorprese più attese del prossimo Ariston. La showgirl secondo le ultime indiscrezioni sarà ospite speciale per tutte le cinque serate della kermesse diretta e con - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.