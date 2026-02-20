Andrea Petagna ha vissuto un momento difficile: si sentiva solo e depresso, ma ora rivela di aver trovato nuova forza grazie a suo figlio. Durante un’intervista, l’attaccante del Monza ha spiegato di aver attraversato un periodo di inattività e sofferenza, che lo aveva portato a consultare uno psicologo. Ora, con il sostegno della famiglia, si sente rinato. Petagna sogna di segnare il suo 50° gol in Serie A, lasciando da parte i gossip e concentrandosi sul campo. La sua rinascita continua a rappresentare un esempio di resilienza.

A volte ci dimentichiamo che dietro a un calciatore c’è un uomo. Puoi essere bello, ricco e famoso come Andrea Petagna, ma dentro le fragilità sono umane, comuni a tutti noi. Anzi, forse per il ruolo che ricopri, possono essere ancora più esasperate. A quel punto, il personaggio passa in secondo piano. Resta l’uomo, da solo. Che se è forte, rinasce. Come ha fatto lui. Cosa le è successo? "Sono stati un anno e mezzo durissimi. La malattia di mio figlio, la separazione dalla mia compagna. Ho fatto fatica a restare concentrato sul mio lavoro. Nessuno mi è stato vicino. A Milano ho un solo amico, tutti gli altri sono spariti, anche quelli che per anni mi sono girati attorno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Petagna: "Ero solo e depresso, sono rinato grazie a mio figlio. Basta gossip, sogno il 50° gol in A"

