Sanremo 2026 gli altri premi | il Mia Martini a Fulminacci miglior testo a Fedez e Masini

Durante l'ultima serata del Festival di Sanremo 2026 sono stati assegnati diversi premi. Fulminacci ha ricevuto il riconoscimento dedicato a Mia Martini, mentre Fedez e Masini sono stati premiati per il miglior testo. La serata ha visto anche altri riconoscimenti ufficiali, con consegne che si sono svolte davanti al pubblico e in sala.

Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026 oltre ai primi cinque classificati e al vincitore di Sanremo sono stati annunciati anche i vincitori di altri premi il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Lucio Dalla della Sala Stampa Radio-Tv-Web, il Premio Bardotti per il testo e il Premio Bigazzi per la miglior composizione musicale. Un riconoscimento assegnato nei giorni scorsi è stato il Premio Lunezia per il valore emozionale di un brano che è stato conferito a Serena Brancale per la sua Qui con me che ha dedicato a sua madre. Tra gli altri premi assegnati durante il Festival di Sanremo 2026 bisogna ricordare la vittoria di Nicolò Filippucci della sezione Nuove Proposte e il premio NuovoIMAIE per l'interpretazione di Mazzariello con Manifestazione d'amore nella categoria nuove proposte. Sanremo 2026, Fulminacci vince il Premio della Critica Mia Martini. Fulminacci ha vinto il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2026.