Marco Masini quinto con Fedez a Sanremo 2026 | l’esordio a Firenze le maldicenze sulla sfortuna la vita privata

A Firenze il 1 marzo 2026, Marco Masini si è classificato quinto a Sanremo 2026 insieme a Fedez, segnando un risultato importante per lui. In passato, aveva raccontato di aver considerato un miracolo il suo ritorno ai vertici delle classifiche di Spotify a 61 anni. La sua vita privata e le voci sulla sfortuna sono spesso al centro dell’attenzione, ma lui continua a lavorare nel mondo della musica.

Firenze, 1 marzo 2026 – Diceva che ritrovarsi a 61 anni primo nelle classifiche di Spotify era un miracolo. Figuriamoci salire ancora una volta sui gradini più alti del podio di Sanremo. E invece ce l’ha fatta. Marco Masini ha conquistato il quinto posto insieme a Fedez della 76esima edizione del Festival con la canzone “ Male Necessario ”. Sal Da Vinci, 26 anni fa il debutto da attore in Toscana È l’ennesimo capitolo di riscatto nella storia di un artista che ha fatto della musica la sua ragione di vita, attraversando stagioni difficili, polemiche e malelingue pronte a metterne in discussione talento e sensibilità. Una straordinaria carriera, quarant’anni di canzoni, successi e concerti di un ragazzo partito da Firenze e che ha conquistato il pubblico di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La movimentata vita privata di Stjepan Hauser, questa sera a Sanremo 2026 con Fedez & MasiniQuesta sera, il violoncellista Stjepan Hauser salirà sul palco di Sanremo 2026 per esibirsi con Fedez e Marco Masini sulle note del brano...

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini duettano con Male necessarioFedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026 con Male necessario.

Masini e Fedez: nel 2026 insieme in gara a Sanremo, dopo il duetto della serata cover nel 2025.

