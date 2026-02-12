Cantiere per la nuova T2 dal 16 febbraio al 16 marzo chiude un tratto di via Bergametti

A Bergamo, i lavori per la linea T2 continuano senza sosta. Dal 16 febbraio al 16 marzo, un tratto di via Bergametti resterà chiuso al traffico. La chiusura serve per permettere ai tecnici di posare i binari e completare gli attraversamenti stradali. I lavori proseguono senza interruzioni e sono destinati a finire entro marzo 2026.

Bergamo. Proseguono con continuità i lavori per la realizzazione della Linea T2 e in particolare i cantieri di posa dei binari lungo l’intero tracciato insieme alla realizzazione degli attraversamenti stradali che saranno completati entro marzo 2026. Dopo la posa dei binari a Bergamo in via Corridoni, via Crocefisso, via Raboni e via Pescaria si procede con l’attivazione del cantiere in via Bergametti, in prossimità della futura fermata BG De Gasperi. Dalle ore 9:00 del 16 febbraio e fino alle ore 19.00 del 16 marzo 2026, saranno adottati i seguenti provvedimenti viabilistici: in via Bergametti nel tratto compreso tra il civico 6 e la via De Gasperi: strada a fondo chiuso e divieto di transito per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell’impresa costruttrice.🔗 Leggi su Bergamonews.it

