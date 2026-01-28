Kate Middleton suggerisce come vestirci quest'inverno | il trend del tono su tono

Da fanpage.it 28 gen 2026

Kate Middleton ha scelto il colore dell’inverno, il marrone cioccolato, e ha sfoggiato un outfit tono su tono che potrebbe diventare il trend della stagione. Il suo look, semplice ma d’effetto, indica una preferenza per il minimalismo di tendenza.

