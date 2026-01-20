Non esistono ragazzi cattivi | don Claudio Burgio a Udine per un confronto sul disagio giovanile

Il 27 gennaio a Udine, presso l’Auditorium dell’Istituto Salesiano G. Bearzi, si svolgerà un incontro con don Claudio Burgio sul tema del disagio giovanile. L’evento, intitolato “Non esistono ragazzi cattivi”, offrirà uno spazio di confronto e riflessione su come comprendere e affrontare le difficoltà degli adolescenti, promuovendo un approccio rispettoso e costruttivo. L’appuntamento è aperto a tutti coloro interessati a approfondire queste tematiche

Martedì 27 gennaio, alle ore 18.30, nell'Auditorium dell'Istituto Salesiano G. Bearzi di Udine (via Don Bosco 2), si terrà l'incontro pubblico "Non esistono ragazzi cattivi", con ospite don Claudio Burgio, sacerdote ed educatore da anni impegnato nel lavoro con adolescenti in situazione di fragilità. L'incontro vuole offrire uno spazio di riflessione sul disagio giovanile, superando stereotipi e pregiudizi e riscoprendo il valore dell'ascolto, della relazione educativa e della responsabilità condivisa tra famiglie, scuola e comunità.

