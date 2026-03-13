manuel agnelli compie 60 tra rock teatro e fascino da sex symbol maturo

Manuel Agnelli, cantante e leader dei The Giornalisti, compie 60 anni. È conosciuto per il suo stile che unisce rock, teatro e un fascino da sex symbol maturo. Nel corso della sua carriera ha mantenuto un ruolo di rilievo nella scena musicale italiana, distinguendosi per la sua presenza e il suo modo di interpretare la musica.

Sessant’anni e l’aria di chi non ha mai davvero cercato di piacere a tutti. Manuel Agnelli festeggia un traguardo importante continuando a essere una delle figure più influenti della musica italiana contemporanea. Fondatore e anima degli Afterhours, produttore, performer e volto televisivo, ha attraversato oltre trent’anni di scena musicale mantenendo una forte identità artistica. Oggi, oltre al ruolo di riferimento del rock alternativo italiano, è diventato anche un inatteso sex symbol maturo, grazie a un carisma che unisce stile rock, eleganza e personalità. In principio furono gli Afterhours. La storia artistica di Manuel Agnelli è indissolubilmente legata agli Afterhours, la band fondata a Milano alla fine degli anni Ottanta e diventata nel tempo uno dei gruppi più importanti del rock italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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