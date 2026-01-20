Save by Cycling | pedalare conviene anche a Treviolo si guadagnano premi… e salute
Save by Cycling è un progetto che promuove l’uso della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile a Treviolo. Con l’obiettivo di incentivare uno stile di vita attivo e di sostenere le attività commerciali locali, il programma offre premi a chi sceglie di pedalare. Attualmente, una trentina di esercizi nel comune hanno aderito, contribuendo a diffondere pratiche più salutari e rispettose dell’ambiente.
Sono già una trentina le attività commerciali del comune di Treviolo che hanno aderito a “ Save by Cycling – se pedali guadagni, anche in salute ”, il progetto che punta a incentivare la mobilità urbana sostenibile e a sostenere il commercio locale. Grazie all’utilizzo di un sensore installato sulla bicicletta e di una app dedicata, i chilometri percorsi da cittadini e turisti verranno registrati e trasformati in premi sotto forma di voucher, spendibili nei negozi aderenti ai comuni di Treviolo, Curno e Mozzo. “Incentivare l’uso quotidiano della bicicletta significa investire nella qualità della vita delle persone e nella salute del nostro territorio – sottolinea Mauro Pesenti, assessore all’Ambiente del Comune di Treviolo –.🔗 Leggi su Bergamonews.it
