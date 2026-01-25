Alle 10 di questa mattina, nella sede di via Lago Maggiore 2, si apre l’assemblea generale dei soci dell’Unione Artigiani e Imprese di Lodi. L’incontro sarà l’occasione per condividere aggiornamenti, riconoscere l’impegno degli artigiani e discutere di innovazione e resistenza nel settore. Un momento importante per rafforzare il ruolo delle imprese artigiane nel territorio.

Prende il via alle 10 di stamattina, nella sala meeting della sede di via Lago Maggiore 2, l’ assemblea generale dei soci dell’Unione Artigiani e Imprese di Lodi. Un appuntamento annuale che riunisce il mondo dell’artigianato e della piccola impresa locale per fare il punto sull’attività svolta e guardare alle prospettive future del territorio. Come di consueto, l’assemblea rappresenterà un momento di confronto interno tra i soci, ma anche un’occasione di dialogo con le istituzioni e i principali attori economici locali. Proprio per questo l’Unione Artigiani ha scelto di estendere l’invito a numerosi ospiti istituzionali tra cui il sindaco di Lodi Andrea Furegato, la vicepresidente della Provincia Luciana Tonarelli, l’onorevole Fabio Raimondo e altri rappresentanti e amministratori dei Comuni in cui sono attive le sedi secondarie dell’associazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Artigiani dell’Unione in assemblea. Premi a chi resiste e fa innovazione

