Manifesti irregolari sul referendum Coperti e sostituiti dopo poche ore

Alcuni manifesti a sostegno del sì al referendum sulla giustizia sono apparsi in strada, ma sono rimasti visibili solo per poche ore prima di essere coperti o rimossi. La loro presenza è stata breve e sono stati sostituiti rapidamente, senza ulteriori interventi o spiegazioni ufficiali. La situazione riguarda specificamente manifesti che promuovevano il voto favorevole al referendum.

Sono comparsi per poche ore e poi sono stati rapidamente coperti alcuni manifesti a sostegno del ’sì’ al referendum sulla giustizia. I cartelloni, riconducibili a Fratelli d’Italia, sono stati rimossi dopo che sarebbe emersa un’anomalia rispetto alle regole previste per l’affissione nelle plance elettorali, dovuta alla presenza del nome della deputata Beatriz Colombo. Secondo quanto spiegato dal consigliere regionale Nicola Marcello, responsabile del coordinamento provinciale del partito, il problema riguardava proprio l’impostazione grafica dei manifesti utilizzati. Nei cartelloni compariva infatti il nome della parlamentare, mentre nei manifesti ufficiali destinati alle plance per il referendum deve essere indicato in modo chiaro il committente responsabile della campagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifesti irregolari sul referendum. Coperti e sostituiti dopo poche ore Articoli correlati La denuncia di Blasioli (Pd): "A Pescara manifesti istituzionali sul referendum errati, vanno subito sostituiti"Il consigliere regionale Antonio Blasioli denuncia la presenza sui manifesti affissi negli appositi spazi della comunicazione istituzionale, firmati... Controlli a tappeto sul litorale romano: 4 arresti in poche oreCome riferisce la polizia, in zona Torvajanica, un ragazzo di origine tunisina di 20 anni è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale. SONDAGGIO POLITICO IPSOS CORRIERE SUL REFERENDUM GIUSTIZIA 5 MARZO 2026 Contenuti e approfondimenti su Manifesti irregolari Temi più discussi: Manifesti irregolari sul referendum. Coperti e sostituiti dopo poche ore; Tv, social e palco: il piano di Meloni a due settimane dal referendum; La procura indaga sui manifesti per il No al referendum. Spangher: È un segnale contro le fake news dell'Anm. Peschiera Borromeo, propaganda referendum, manifesti abusivi a San Bovio: la denuncia del Circolo FdI Norma CossettoSegnalata un’affissione di AVS nello spazio assegnato a Fratelli d’Italia, intervento della Polizia locale. Il Comune riammette il Comitato Sì Riforma negli spazi referendari ... 7giorni.info Referendum, la denuncia di Fd’I: Manifesti del ’sì’ nascosti nel retroCento, gli esponenti di Fratelli d’Italia si sono appellati alla prefettura. A noi solo gli spazi ’invisibili’ . msn.com Tensione a South Burlington, nel Vermont, a seguito di un'operazione dell'Ice che ha portato al fermo di tre immigrati irregolari. Al termine del blitz, avvenuto in Dorset Street nei pressi della zona dell'University Mall, decine di manifestanti sono intervenuti per c - facebook.com facebook Sono 215 i cittadini stranieri, irregolari in Italia, rimpatriati nei loro Paesi di origine la scorsa settimana. x.com