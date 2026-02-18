La denuncia di Blasioli Pd | A Pescara manifesti istituzionali sul referendum errati vanno subito sostituiti
Blasioli (Pd) denuncia che a Pescara alcuni manifesti ufficiali sul referendum del 22 e 23 marzo contengono errori. La causa risiede nella stampa di cartelloni con informazioni sbagliate, che rischiano di confondere i cittadini. I manifesti, affissi in diverse zone della città, riportano date e dettagli non corretti rispetto ai dati ufficiali. La situazione ha già attirato l’attenzione delle autorità, che hanno deciso di intervenire rapidamente. La sostituzione dei cartelloni è prevista nelle prossime ore.
Il consigliere regionale Antonio Blasioli denuncia la presenza sui manifesti affissi negli appositi spazi della comunicazione istituzionale, firmati dal sindaco Masci, del vecchio quesito referendario poi modificato "In città, infatti, sono affissi nei tabelloni comunali, i manifesti di convocazione dei comizi elettorali del referendum, come da prassi. Tutto corretto, se non fosse che, recando la data del 5 febbraio, le pubblicazioni riportano il quesito referendario sbagliato, cioè quello ormai superato. Infatti, il giorno successivo, 6 febbraio, la corte di sassazione ha dichiarato legittima e ammissibile la richiesta di riformulazione del quesito referendario presentata da un comitato di giuristi.🔗 Leggi su Ilpescara.it
