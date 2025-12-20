Controlli a tappeto sul litorale romano | 4 arresti in poche ore

Ostia, 20 dicembre 2025 – Quattro arresti della polizia, in poche ore, nel corso di controlli lungo il litorale romano, intensificati soprattutto nelle aree di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco contro l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, un uomo e una donna sono stati fermati e successivamente arrestati dagli agenti del X Distretto Lido di Roma dopo essere stati sorpresi mentre recuperavano una busta contenente 20 involucri di crack nascosti sotto una mattonella di un parco giochi di Acilia. Come riferisce la polizia, in zona Torvajanica, un ragazzo di origine tunisina di 20 anni è stato arrestato per lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Doppio incendio in poche ore: fumo nero e veleni sul litorale Leggi anche: Controlli a tappeto: scattano arresti e denunce Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Controlli a tappeto nel cuore di Roma: arresti, denunce e truffe sventate in vista del Natale; Boom di turisti per le Luminarie, controlli a tappeto dei carabinieri: scattano multe e denunce; Natale a Roma, il Viminale rafforza i controlli. Attenzione speciale su mercatini e ghetto; Roma, blitz della Polizia Locale: sequestrati due depositi abusivi di rifiuti pericolosi. Controlli a tappeto sul litorale romano: 4 arresti in poche ore - Ostia, 20 dicembre 2025 – Quattro arresti della polizia, in poche ore, nel corso di controlli lungo il litorale romano, intensificati soprattutto nelle aree di Acilia, Dragona e Villaggio San ... ilfaroonline.it

