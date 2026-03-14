Oggi a Bologna si è svolta una manifestazione con il corteo che ha percorso le strade della città. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso contro il referendum, i centri di permanenza temporanea e il Governo guidato da Meloni. Durante la protesta sono state scandite frasi contro le guerre e le politiche del governo attuale. La manifestazione ha coinvolto diversi cittadini che hanno condiviso i loro messaggi di opposizione.

Bologna, 14 marzo 2026 – “No al referendum, no al cpr e no al Governo Meloni”. “I nostri no contro le guerre e i loro re”. “La cura non è reato”. “No alla scuola autoritaria di Valditara”. Sono tanti i ‘no’ le cui bandiere oggi sventoleranno in centro a Bologna, durante un corteo da piazza XX Settembre a piazza San Francesco. Il municipio sociale autogestito Làbas, insieme ad altre associazioni, aveva descritto tutti i punti della protesta in una conferenza stampa. La manifestazione, oltre ai temi della sicurezza e della scuola, tocca anche il punto sanitario: si professa vicinanza agli 8 medici del reparto Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna, che sono stati indagati per il caso dei certificati anti-rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione oggi a Bologna: “No a referendum, cpr e Governo Meloni”. Il percorso del corteo

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