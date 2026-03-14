Manifestazione oggi a Bologna | No a referendum cpr e Governo Meloni Il percorso del corteo

Da ilrestodelcarlino.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Bologna si è svolta una manifestazione con il corteo che ha percorso le strade della città. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso contro il referendum, i centri di permanenza temporanea e il Governo guidato da Meloni. Durante la protesta sono state scandite frasi contro le guerre e le politiche del governo attuale. La manifestazione ha coinvolto diversi cittadini che hanno condiviso i loro messaggi di opposizione.

Bologna, 14 marzo 2026 –  “No al referendum, no al cpr e no al Governo Meloni”. “I nostri no contro le guerre e i loro re”. “La cura non è reato”. “No alla scuola autoritaria di Valditara”. Sono tanti i ‘no’ le cui bandiere oggi sventoleranno in centro a Bologna, durante un corteo da piazza XX Settembre a piazza San Francesco.  Il municipio sociale autogestito Làbas, insieme ad altre associazioni, aveva descritto tutti i punti della protesta in una conferenza stampa. La manifestazione, oltre ai temi della sicurezza e della scuola, tocca anche il punto sanitario: si professa vicinanza agli 8   medici del reparto Malattie infettive dell’ospedale di Ravenna, che sono stati indagati per il caso dei certificati anti-rimpatrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

manifestazione oggi a bologna no a referendum cpr e governo meloni il percorso del corteo
© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione oggi a Bologna: “No a referendum, cpr e Governo Meloni”. Il percorso del corteo

Articoli correlati

Corteo oggi 9 marzo, nel giorno dello sciopero generale: il percorso a BolognaBologna, 9 marzo 2026 – La festa della donna è stata ieri, ma dato che l’8 marzo quest’anno è caduto di domenica, è stato indetto per oggi lunedì 9...

Leggi anche: Manifestazione a Roma il 14 marzo contro la guerra, orari del corteo e percorso: divieti e limitazioni bus

Tutti gli aggiornamenti su Governo Meloni

Temi più discussi: Bologna, sabato 14 marzo: in piazza contro i CPR e il governo Meloni; No al governo Meloni, sabato a Bologna la manifestazione regionale; Manifestazione a Bologna sabato 14 marzo, perché si protesta: quali sono tutti i no; Lagarde contestata a Bologna: lancio di uova contro i fantocci e tensioni con la polizia | VIDEO.

Bologna, sabato 14 marzo: in piazza contro i CPR e il governo MeloniSabato 14 marzo, a partire dalle 15.30, piazza XX Settembre a Bologna sarà il punto di convergenza di una manifestazione regionale che si preannuncia ampia e trasversale. Sotto lo slogan No al govern ... meltingpot.org

Manifestazione a Bologna sabato 14 marzo, perché si protesta: quali sono tutti i noL’associazione Làbas si schiera contro il Governo Meloni, la guerra e un cpr in regione. Ci sarà un corteo per le vie del centro. E sul Pilastro: La città dica no all'utilizzo che Piantedosi fa della ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.