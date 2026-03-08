Manifestazione e corteo in centro oggi | tutte le strade coinvole

In centro città oggi si svolge una manifestazione organizzata da Non una di meno in occasione della festa della donna. Un corteo attraversa le vie principali, coinvolgendo diverse strade del centro. La manifestazione si tiene in una giornata dedicata alla celebrazione della donna e alla sensibilizzazione su temi legati ai diritti femminili. La partecipazione si concentra su varie arterie della zona centrale.

La mobilitazione in occasione della festa della donna. Comincia alle 15 Oggi (domenica 8 marzo), in occasione della festa della donna, Non una di meno organizza una manifestazione con corteo in centro. Le mobilitazioni saranno in tutta Italia e coinvolgeranno circa 60 città. A Milano, il percorso è lungo circa 4 km e dura circa tre ore. Ritrovo in piazza Duca d’Aosta alle 15 per proseguire con questo itinerario: via G.B. Pirelli, via Melchiorre Gioia, viale della Liberazione, piazza della Repubblica, via Tarchetti, via Manin, piazza Cavour, via Senato, via San Damiano, via U. Visconti di Modrone, via Borgogna, largo Toscanini, corso Europa, piazza Fontana. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

"Giù le mani dal Venezuela, liberta per Maduro", manifestazione e corteo in centroSinistra in piazza e manifestazione nel centro di Genova al grido di “Giù le mani dal Venezuela" nel pomeriggio di sabato 10 gennaio 2026.

Manifestazione per Askatasuna a Torino: tutte le linee Gtt deviate, strade chiuse e divieti di sostaA Torino, in occasione della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna e il governo Meloni, sabato 31 gennaio 2026...

ROMA IN PIAZZA PER LA GIUSTIZIA PALESTINESE: UN EVENTO STORICO

Manifestazione contro Lagarde, un centinaio in corteoDiciamo no al riarmo e alle leva e non vogliamo la passerella di Christine Lagarde in città. Gridano così i manifestanti che hanno iniziato a sfilare in corteo dalla Prefettura di Bologna, per pro ... rainews.it

Manifestazione a Roma 8 marzo, orari e percorso del corteo di Non Una di Meno: strade e bus deviatiOggi alle 17 partirà da piazza Ugo La Malfa (Circo Massimo) a Roma il corteo di Non Una di Meno organizzato in occasione dell'8 marzo ... fanpage.it

Studentessa di 16 anni e madre di una figlia, #MaríaCristinaGutierrez venne assassinata dalle forze dell'ordine cilene il #7marzo 1986 a #SantiagoDelCile durante una manifestazione di protesta. x.com