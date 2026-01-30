Olimpiadi a Milano strade chiuse e divieti di sosta | le vie coinvolte il 2 il 5 e il 6 febbraio con le mappe

Mentre si avvicina l’inizio delle Olimpiadi a Milano, le autorità annunciano già i primi cambiamenti in città. Per i tre giorni tra il 2 e il 6 febbraio, alcune strade saranno chiuse e divieti di sosta entreranno in vigore per consentire lo svolgimento degli eventi. Il sindaco Beppe Sala ha confermato che ci saranno disagi, ma sono necessari per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle gare. Le mappe con le vie interessate sono già disponibili sul sito del Comune, e i cittadini sono invitati a

Milano, 30 gennaio 2026 – Il sindaco Beppe Sala l'ha detto ancora oggi: "Qualche disagio ci sarà (a causa delle Olimpiadi, ndr ). Ogni cosa ha un prezzo, però è un momento storico per la città". In particolare i giorni subito prima dell'inaugurazione e poi il giorno stesso dell'avvio dei Giochi Olimpici invernali, il 6 febbraio, i milanesi dovranno armarsi di pazienza per cercare di superare indenni divieti e provvedimenti (viabilistici ma non solo, vedasi le scuole chiuse) legati all'evento. Il Comune ha reso noti proprio oggi nuovi provvedimenti viabilistici per i giorni del 2, 5 e 6 febbraio nelle aree di piazza della Scala, Palazzo Reale e Fabbrica del Vapore " in linea con il piano stabilito dalla Prefettura, approvato in sede di Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico".

