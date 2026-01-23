Nel fine settimana a Roma si terranno un corteo all’Esquilino e la Marcia della Pace, eventi che potrebbero causare deviazioni temporanee nelle linee di autobus. Si consiglia di consultare le indicazioni ufficiali e pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Nel fine settimana a Roma si svolgeranno diversi eventi significativi, tra cui un corteo all’Esquilino e la Marcia della Pace, con conseguenti possibili deviazioni per le linee di autobus. Roma servizi per la mobilità ha reso noto che, in particolare, domani, a partire dalle 16, un corteo prenderà il via da piazza Vittorio e si dirigerà verso piazzale Tiburtino, attraversando via Principe Eugenio, via Alessandro Manzoni, via Giovanni Giolitti, via di Santa Bibiana e piazza di Porta San Lorenzo. Durante questo evento, si prevedono possibili deviazioni o limitazioni per il trasporto pubblico. Domenica, invece, dalle 8 alle 13, si svolgerà la “Carovana della Pace”, che partirà dalla Basilica di San Giovanni Battista de’ Fiorentini e arriverà fino a piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: corteo all’Esquilino e Marcia della pace, possibili deviazioni bus nel fine settimana

