Guerra in Iran altri fiorentini bloccati in Malesia

Dopo due settimane passate tra Thailandia e Cambogia, Michele Prandin e Tommaso Mazzoli sono rimasti bloccati in Malesia. I due fiorentini non sono riusciti a trovare altre soluzioni per tornare a casa, che si trova a Firenze. La loro situazione si è complicata nel corso del viaggio, lasciandoli impossibilitati a proseguire o riprendere il volo di ritorno.

Un viaggio omerico, un'odissea. Dopo due settimane tra Thailandia e Cambogia, Michele Prandin e Tommaso Mazzoli si trovano bloccati in Malesia, non avendo trovato altre vie per tornare a casa: nello specifico, a Firenze. Il primo, romagnolo "naturalizzato" fiorentino, lavora come pilota di linea a Peretola. Il secondo, gigliato doc, lavora come sistemista in Regione Toscana. L'aprirsi della crisi in Medio Oriente ha comportato la restrizione degli spazi aerei e numerose cancellazioni. Chiaramente migliaia di connazionali all'estero sono corsi ai ripari per cercare di rimpatriare nel più breve tempo possibile e con costi sostenibili. "Siamo arrivati a Kuala Lumpur dopo aver chiesto il rimborso alla compagnia Etihad, che avvertiva di problemi nello spazio aereo.

