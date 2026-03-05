big mama rientrata in italia era bloccata a dubai a causa della guerra in iran

Big Mama, cantante nota anche come Marianna Mammone, è atterrata a Bergamo con uno dei sette voli provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Era stata bloccata a Dubai a causa della guerra in Iran e oggi è tornata in Italia. La sua ripresa del viaggio si è verificata con questo volo, che ha portato diverse persone in Italia dagli Emirati Arabi Uniti.

Con uno dei 7 voli arrivati oggi in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, è atterrata a Bergamo anche la cantante Big Mama (Marianna Mammone). Lo riferiscono fonti informate.L’artista è una dei 1.770 italiani che hanno viaggiato oggi dal Golfo, molti dei quali assistiti dal ministero degli Esteri, che continua a lavorare con le linee aeree di Dubai e Abu Dhabi per permettere il decollo di altri voli. In un video su Instagram l’artista aveva annunciato di essere rimasta bloccata a Dubai e aveva ammesso la sua paura di trovarsi in un territorio non più sicuro a causa della guerra in Iran. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

