Palladino sugli episodi di Inter-Atalanta | Non parlo degli arbitri mi fido di quello che dice Marelli

L'allenatore dell'Atalanta ha commentato il pareggio di questa sera contro l'Inter, sottolineando la fiducia nelle valutazioni degli arbitri. Riguardo agli episodi contestati, ha affermato che Marelli ha confermato l'assenza di errori da parte degli arbitri e che la squadra si affida alle fonti ufficiali per i giudizi sulle decisioni prese durante la partita.

Palladino è molto soddisfatto per il pareggio dell'Atalanta in casa dell'Inter e sugli episodi arbitrali che hanno fatti infuriare la capolista ha risposto in maniera netta: "Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c'erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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