Le grotte carsiche di Altamura e Monopoli verso la candidatura Unesco | Patrimonio culturale della Puglia

La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura Unesco delle Grotte carsiche di età preistorica. L’intesa impegna la Regione e undici Comuni del territorio, fra cui Monopoli e Altamura, a sostenere il percorso pluriennale che potrà portare al. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Le grotte carsiche di Altamura e Monopoli verso la candidatura Unesco: "Patrimonio culturale della Puglia" Leggi anche: Grotte della Puglia Preistorica patrimonio Unesco, avviato l'iter: in lizza anche Grotta Paglicci e Pirro Nord Leggi anche: Luminara patrimonio culturale immateriale Unesco, al via l'iter per presentare la candidatura Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Grotte carsiche della Puglia Preistorica: via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura UNESCO. Le grotte preistoriche di Puglia candidate all’Unesco: 800mila anni di storia sotto terra - Dal Gargano al Salento, un viaggio nel tempo tra antichi rifugi e archivi viventi dell’umanità: la Regione punta a valorizzare uno dei patrimoni più antichi d’Europa ... lagazzettadelmezzogiorno.it

UNESCO Grotte carsiche della Puglia Preistorica: la Regione avvia l’iter di candidatura UNESCO - La Giunta regionale della Puglia ha approvato il Protocollo d'intesa per la candidatura UNESCO delle Grotte carsiche di età preistorica ... statoquotidiano.it

Grotte della Puglia Preistorica patrimonio Unesco, avviato l'iter: in lizza anche Grotta Paglicci e Pirro Nord - Sarà sottoscritto nei prossimi giorni dai Comuni di Rignano Garganico e Apricena ... foggiatoday.it

https://www.corrieresalentino.it/2025/12/via-libera-della-regione-alliter-di-candidatura-unesco-delle-grotte-carsiche-della-puglia-preistorica/ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.