Le grotte carsiche di Altamura e Monopoli verso la candidatura Unesco | Patrimonio culturale della Puglia

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura Unesco delle Grotte carsiche di età preistorica. L’intesa impegna la Regione e undici Comuni del territorio, fra cui Monopoli e Altamura, a sostenere il percorso pluriennale che potrà portare al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Grotte carsiche della Puglia Preistorica: via libera al Protocollo d’intesa per la candidatura UNESCO.

