Mandorlo in fiore ultima sfilata all' aperto | l' abbraccio della città ai gruppi folk

L’edizione 2026 del Mandorlo in fiore si è conclusa con l’ultima sfilata all’aperto, nonostante il maltempo che ha penalizzato l’evento. Un sole timido ha fatto capolino mentre i gruppi folk si sono esibiti lungo il percorso, ricevendo l’abbraccio della città. La manifestazione, quest’anno segnata dalla pioggia, ha comunque visto la partecipazione di diverse formazioni che hanno animato la strada.

Un timido sole ha accompagnato i gruppi folk nell’ultima sfilata all'aperto dell’edizione 2026 del Mandorlo in fiore, quest'anno penalizzata dal maltempo. A fare da apripista la banda proveniente dalla vicina Malta che con i brani della musica leggera italiana ha fatto ballare e cantare il pubblico. Subito dietro i performer dei gruppi di Romania, Macedonia e Perù che hanno raggiunto piazza Cavour per l’ultima esibizione in città. Il programma delle iniziative prosegue alle 16 e alle 21 con gli spettacoli del festival internazionale del folklore al Palacongressi, struttura che domani, domenica 15 marzo, ospiterà anche gli eventi finali della kermesse compresa la cerimonia di chiusura con l'assegnazione del Tempio d'oro al gruppo vincitore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Il saluto della città al Mandorlo in fiore: con la fiaccolata si chiudono le sfilate dei gruppiIl week-end conclusivo della sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento che, secondo le previsioni meteo potrebbe essere caratterizzato dal maltempo, è... Mandorlo in Fiore, presentata alla Bit la 78esima edizione della festa: i gruppi e il programmaÈ stata presentata oggi, martedì 10 febbraio, alla Borsa internazionale del turismo di Milano, la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore, la... Tutti gli aggiornamenti su Mandorlo in fiore ultima sfilata... Temi più discussi: Agrigento, la prima domenica del 78° Mandorlo in Fiore; La fiaccolata dell'amicizia, la finale del Mandorlo in fiore e i Tammura di Girgenti: cosa fare nel weekend; Agrigento. La Sagra del Mandorlo in Fiore in diretta su RMK TV - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Quasano, il borgo dei mandorleti in fiore e delle orchidee selvagge. Mandorlo in fiore, ultima sfilata all'aperto: l'abbraccio della città ai gruppi folkDecine di pullman di turisti hanno raggiunto la città dei templi per assistere alle fasi finali della kermesse penalizzata dal maltempo. Le prossime esibizioni saranno esclusivamente al Palacongressi ... agrigentonotizie.it Mandorlo in Fiore, la Fiaccolata dell’Amicizia chiude le sfilate dei gruppi folkloristiciCon la tradizionale Fiaccolata dell’Amicizia è entrato nel vivo il fine settimana conclusivo della Sagra del Mandorlo in Fiore, appuntamento simbolo della primavera agrigentina. I gruppi folkloristici ... scrivolibero.it In seguito al comunicato stampa del Comitato organizzatore del 78° Mandorlo in Fiore che, causa le previsione metereologiche avverse, sospende la cerimonia conclusiva prevista domenica 15 marzo nello spazio antistante il Tempio della Concordia, comu - facebook.com facebook Il #mandorlo in fiore sfida gli ultimi freddi dell’inverno e annuncia la #primavera. Nei paesaggi della #Marsica è il segno più delicato della rinascita d’ #Abruzzo! IG gabriele_ciutti #viaggioinabruzzo #abruzzoturismo x.com