Il saluto della città al Mandorlo in fiore | con la fiaccolata si chiudono le sfilate dei gruppi

Il fine settimana dedicato alla sagra del Mandorlo in fiore si è aperto con la tradizionale fiaccolata dell'amicizia, un evento che coinvolge i gruppi folk e si svolge nelle vie principali del centro di Agrigento. Questa cerimonia rappresenta il saluto della città al termine delle sfilate che hanno animato il week-end. Le previsioni meteo indicano possibilità di maltempo per i prossimi giorni.

Il week-end conclusivo della sagra del Mandorlo in fiore di Agrigento che, secondo le previsioni meteo potrebbe essere caratterizzato dal maltempo, è iniziato con la tradizionale fiaccolata dell'amicizia con i gruppi folk che hanno sfilato lungo le vie del centro. A differenza delle precedenti edizioni, non c'è stato il bagno di folla ma comunque buona è stata la presenza del pubblico che ha applaudito al passaggio dei performer provenienti da tutti i continenti. Con l'annullamento della sfilata di domenica prossima e della cerimonia di premiazione nella Valle dei Templi che sarà invece svolta al Palacongressi del Villaggio Mosè, la fiaccolata dell'amicizia ha rappresentato il saluto pubblico dei gruppi alla città di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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