Roma | guida scooter rubati senza patente 37enne ai domiciliari

A Roma, un uomo di 37 anni è stato posto agli arresti domiciliari per aver guidato scooter rubati senza patente. Aveva un interesse particolare per le moto, ma non aveva mai conseguito la patente. In diverse occasioni, si sarebbe messo alla guida di veicoli sottratti e si sarebbe anche presentato in Commissariato a bordo di uno di questi scooter.

Un 37enne romano arrestato per aver guidato scooter rubati, ora agli arresti domiciliari. Aveva un particolare interesse per le moto, pur senza aver mai conseguito la patente di guida. In più occasioni, tuttavia, si sarebbe messo alla guida di scooter risultati rubati, arrivando anche a presentarsi in Commissariato a bordo di uno di questi mezzi. Per un 37enne romano, già sottoposto all'obbligo di firma, è scattato l'arresto da parte della polizia di Stato, con l'applicazione della misura degli arresti domiciliari. Gli agenti del commissariato di Ps Castro Pretorio hanno eseguito il provvedimento in seguito all'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.