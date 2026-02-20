Maltrattamenti in famiglia all' ex coniuge 34enne spedito agli arresti domiciliari

Un uomo di 34 anni di Sessa Aurunca è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver maltrattato l’ex coniuge. I Carabinieri della locale stazione hanno eseguito l’ordine di detenzione, emesso dal giudice, in seguito a ripetute liti e violenze familiari. La vittima aveva già denunciato gli abusi, che ora hanno portato alla misura restrittiva. L’uomo dovrà rispettare le regole in casa propria mentre proseguono le indagini. La vicenda si è svolta in un quartiere residenziale della cittadina.

Per una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2023 a Bologna L'uomo è stato rintracciato dai militari della locale Stazione, condotto in caserma per le formalità di rito e, al termine delle procedure, trasferito presso la propria abitazione. Qui sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, regolarmente informata dell'intervento.