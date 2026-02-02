Fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore? Miccichè | Difficile abbiamo poco margine

La promessa di fondi per Niscemi dalla Sagra del Mandorlo in fiore sembra difficile da mantenere. Miccichè ammette che i margini sono stretti e la situazione non permette facili investimenti. La solidarietà tra le comunità passa anche attraverso eventi come questo, ma le risorse sono limitate.

Il sindaco frena sull'ipotesi di destinare un contributo finanziario alla popolazione in ginocchio dopo il passaggio del ciclone Harry. "Al momento abbiamo risorse sufficienti a coprire le spese. Valuteremo solo dopo il contributo regionale" La solidarietà passa anche dalle grandi manifestazioni popolari, ma non sempre i conti lo consentono. Alcuni cittadini, attraverso i social, hanno espresso un desiderio ben preciso, che peraltro si lega ad iniziative simili già avviate: l'utilizzo di una parte dei fondi destinati alla Sagra del Mandorlo in fiore per aiutare la popolazione di Niscemi messa in ginocchio dal ciclone Harry.

