Maltempo ritorna la pioggia con allerta gialla a Reggio Calabria e provincia

Il maltempo torna a interessare Reggio Calabria e tutta la regione, con l’arrivo di pioggia intensa annunciata dalla protezione civile calabrese. L’avviso di allerta gialla riguarda l’intera regione e indica possibili criticità meteorologiche nel corso della giornata di domani. Dopo alcuni giorni di clima più mite e soleggiato, si prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche che potrebbe causare disagi.

A partire dalla tarda mattinata di domani, la protezione civile regionale segnala sul tutto il territorio metropolitano temporali con possibilità di forti raffiche di vento e grandinate locali È durato poco il clima primaverile di questi giorni. Domani tornerà il maltempo, come segnala l'avviso diramato dalla protezione civile calabrese, che individua criticità meteo da allerta gialla per l'intera regione. Il territorio di Reggio Calabria, città e provincia, si prepara dunque a una domenica di pioggia. Secondo il bollettino, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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