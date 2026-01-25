Maltempo allerta gialla su Reggio Calabria e provincia tirrenica con possibili fenomeni temporaleschi

Domani, lunedì 26 gennaio, è prevista un'allerta gialla per maltempo su Reggio Calabria e la provincia tirrenica. Sono possibili fenomeni temporaleschi e condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti ufficiali e di adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche previste.

Il dipartimento di Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di condizioni climatiche avverse previste per la giornata di domani 26 gennaio Maltempo in arrivo a Reggio Calabria e nella provincia tirrenica previsto per domani lunedi 26 gennaio. La Protezione civile regionale ha emanato nelle ultime ore un bollettino di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse che interesseranno prevalentemente la fascia tirrenica. Secondo le previsioni, si attendono precipitazioni sparse, principalmente sotto forma di rovesci o temporali che potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento e frequente attività elettrica.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Maltempo, Calabria divisa in due: è ancora allerta gialla su Reggio e provincia Leggi anche: Maltempo, pioggia e vento su Reggio Calabria e provincia: prorogata l'allerta gialla La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Maltempo, domenica allerta gialla per pioggia su Calabria e isole; Maltempo in arrivo su Roma e nel Lazio: scatta l’allerta gialla; Forte maltempo in arrivo sull'Italia: allerta gialla in 3 regioni, avviso criticità in Sardegna. Su chiusura scuole ancora nessuna decisione. Il maltempo non dà tregua in Campania: allerta gialla fino alle 18 di lunedìSi prevedono precipitazioni di moderata intensità, ma con rischio idrogeologico per allagamenti, inondazioni e frane ... rainews.it Allerta gialla per maltempo in Italia: piogge e neve in 12 regioniInstabilità diffusa domenica 25 gennaio: rischio idrogeologico e temporali al Centro-Sud, nevicate su Alpi e Appennini Ancora allerta gialla per maltempo in Italia oggi, domenica 25 gennaio. La Protez ... liberoreporter.it Tg2. . Ancora #maltempo. Allerta gialla in 12 regioni. Domani il CDM per lo #statodiemergenza per #Sicilia, #Sardegna e #Calabria. Black out per tempesta artica in 22 Stati americani. Al #Tg2Rai ore 13,00 #25gennaio - facebook.com facebook Maltempo nel Lazio: allerta per pioggia e temporali. A Fiumicino rimandato il Carnevale di Maccarese x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.