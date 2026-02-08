Il Lecce rompe il digiuno e batte l’Udinese 2-1 grazie a un gol spettacolare di Banda nel finale. La squadra di casa ottiene tre punti importanti, che potrebbero essere decisivi nella corsa alla salvezza. I tifosi festeggiano, mentre l’Udinese lascia il campo con delusione e rammarico.

Lecce, 8 febbraio 2026 - Una vittoria che può valere un pezzo di salvezza per il Lecce, che trova il primo successo nel 2026. Le prime due reti arrivano entrambe nei primi 25 minuti. Il Lecce sblocca il risultato con la prima rete in campionato di Omri Gandelman, sfruttando un doppio errore difensivo dell’Udinese. La squadra di Runjaic, però, reagisce prontamente e al 25’ Zemura guadagna un rigore che Solet trasforma, ristabilendo la parità. Nella parte centrale del match la partita si spegne progressivamente, fino a un finale che sorride ai giallorossi: al 90’ Lameck Banda, entrato nella ripresa, firma uno dei gol più belli della sua carriera su punizione e regala tre punti fondamentali a Di Francesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecce- Udinese 2-1: un gioiello di Banda nel finale regala tre punti ai salentini

