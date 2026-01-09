Malore improvviso morta mamma di 25 anni

Una donna di 25 anni è deceduta improvvisamente a seguito di un malore. A chiamare i soccorsi è stato il marito, che ha immediatamente allertato i sanitari del 118. Sul luogo sono intervenuti i medici, ma non è stato possibile salvarla. La vicenda è sotto le indagini delle autorità per chiarire le cause del decesso.

A lanciare l'allarme è stato il marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

