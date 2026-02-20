Cortina nel caos | Neve camion bloccato e traffico paralizzato

A Cortina, un camion si è bloccato sulla strada principale a causa di una forte nevicata, causando il blocco totale del traffico. La neve abbondante ha reso difficile la circolazione, mentre alcuni automobilisti, impreparati, sono rimasti intrappolati senza catene o pneumatici invernali adeguati. La situazione ha provocato lunghe code e disagi nei trasporti locali. Il sindaco ha denunciato la mancanza di prudenza da parte di alcuni utenti e ha chiesto interventi più efficaci per gestire le emergenze invernali. La neve continua a cadere, complicando ulteriormente la viabilità.

Cortina, la Neve e l’Imprudenza: Traffico in Tilt e un Sindaco che Denuncia. Cortina d’Ampezzo è stata teatro di forti disagi ieri, a causa di una nevicata eccezionale e dell’inadeguatezza di alcuni automobilisti, molti dei quali si sono messi in viaggio senza l’attrezzatura necessaria per affrontare la neve. Il risultato è stato un traffico paralizzato nel cuore della rinomata località dolomitica, con il sindaco Gianluca Lorenzi che ha espresso il suo disappunto sottolineando la responsabilità di chi ha sottovalutato le condizioni meteorologiche avverse. Una Giornata di Disagi e Code. La situazione è precipitata nel corso della giornata, con l’intensificarsi delle precipitazioni nevose e un conseguente aumento delle difficoltà per la circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Doppio incidente, un ferito e traffico paralizzato: diverse strade nel caos più totaleNella mattinata di giovedì 11 dicembre, Brescia è stata teatro di un doppio incidente che ha causato un ferito e ha paralizzato il traffico in diverse zone della città.

Schianto auto-camion in tangenziale: un ferito e traffico nel caosUn incidente tra un’auto e un camion ha bloccato il traffico nel primo pomeriggio di oggi sulla Tangenziale Sud di Brescia.

