Cortina nel caos | Neve camion bloccato e traffico paralizzato
A Cortina, un camion si è bloccato sulla strada principale a causa di una forte nevicata, causando il blocco totale del traffico. La neve abbondante ha reso difficile la circolazione, mentre alcuni automobilisti, impreparati, sono rimasti intrappolati senza catene o pneumatici invernali adeguati. La situazione ha provocato lunghe code e disagi nei trasporti locali. Il sindaco ha denunciato la mancanza di prudenza da parte di alcuni utenti e ha chiesto interventi più efficaci per gestire le emergenze invernali. La neve continua a cadere, complicando ulteriormente la viabilità.
Cortina, la Neve e l’Imprudenza: Traffico in Tilt e un Sindaco che Denuncia. Cortina d’Ampezzo è stata teatro di forti disagi ieri, a causa di una nevicata eccezionale e dell’inadeguatezza di alcuni automobilisti, molti dei quali si sono messi in viaggio senza l’attrezzatura necessaria per affrontare la neve. Il risultato è stato un traffico paralizzato nel cuore della rinomata località dolomitica, con il sindaco Gianluca Lorenzi che ha espresso il suo disappunto sottolineando la responsabilità di chi ha sottovalutato le condizioni meteorologiche avverse. Una Giornata di Disagi e Code. La situazione è precipitata nel corso della giornata, con l’intensificarsi delle precipitazioni nevose e un conseguente aumento delle difficoltà per la circolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Doppio incidente, un ferito e traffico paralizzato: diverse strade nel caos più totaleNella mattinata di giovedì 11 dicembre, Brescia è stata teatro di un doppio incidente che ha causato un ferito e ha paralizzato il traffico in diverse zone della città.
Schianto auto-camion in tangenziale: un ferito e traffico nel caosUn incidente tra un’auto e un camion ha bloccato il traffico nel primo pomeriggio di oggi sulla Tangenziale Sud di Brescia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cortina sfolgorante: è qui la festa (e il caos dei bus si può risolvere); Neve in provincia di Lecco, mezzi spazzaneve in azione a Pasturo; Olimpiadi invernali 2026, caos medaglie rotte: individuato e riparato il danno; Milano-Cortina, le Olimpiadi per ricchi: biglietti costosi e gli spalti restano vuoti.
Cortina, tanta neve e autisti incauti: in centro circolazione in tilt. Il sindaco Lorenzi: «Colpa di chi gira con le gomme lisce»CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - La nevicata era stata ampiamente prevista, ma i disagi sono stati comunque inaspettati. Lunghe code ieri a Cortina d’Ampezzo, a causa soprattutto ... ilgazzettino.it
Traffico in tilt a Cortina per la neve. Sindaco: 'Colpa di chi gira senza catene'Lunghe code nelle vie principali di Cortina d'Ampezzo e numerosi mezzi bloccati, spesso per mancanza di dotazioni invernali. ansa.it
Petrecca si dimette da RaiSport dopo il caos di Milano-Cortina 2026 x.com
Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 Madison Chock ed Evan Bates conquistano l’argento nella danza sul ghiaccio… ma la gara finisce nel caos. facebook